Fontainebleau Ormanı'ndaki yangın söndü

Fransa'nın başkenti Paris'in "yeşil akciğeri" olarak adlandırılan Fontainebleau Ormanı'ndaki yangının söndüğü bildirildi.

Seine-et-Marne Valiliğinden, Fontainebleau Ormanı'nda 12 Temmuz'da çıkan yangına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, haftalardır devam eden gözetimin ardından acil müdahale ekiplerinin Fontainebleau Ormanı'ndaki yangının söndüğü kanaatine vardıkları belirtildi.

Seine-et-Marne itfaiyecilerinin üst üste 7 gündür ormanda herhangi bir sıcak nokta veya yangın başlangıcı gözlemlemediği kaydedilen açıklamada, son günlerdeki yağışların toprağın ve bitki örtüsünün nem koşullarını iyileştirdiğine işaret edildi.

Ormanın yüzde 80'inin 22 Ağustos'ta yeniden ziyarete açıldığı hatırlatılan açıklamada, güvenlik gerekçesiyle bazı alanların kapalı olduğu veya sınırlamalara tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, herkesin seferber olmasının orman yangınının kontrol altına alınmasını, sivillerin korunmasını ve söz konusu doğal mirasın mümkün mertebe muhafaza edilebilmesini sağladığı vurgulandı.

Her 10 orman yangınından 9'unun insan kaynaklı olduğuna dikkati çekilen açıklamada, ziyaretçilerden ormanda sigara içmemeleri, yasak olan alanlara girmemeleri ve köpeklerini tasmayla dolaştırmaları istendi.

Paris'e 60 kilometre uzaklıktaki Fontainebleau Ormanı'nda 12 Temmuz'da çıkan yangın hızla yayılmıştı. Yangında ormanın yüzde 10'una denk gelen yaklaşık 2 bin hektarlık alan küle dönmüştü.

Fransa'daki Miras Vakfının verilerine göre, Paris'in "yeşil akciğeri" olarak bilinen Fontainebleau Ormanı'nda yeni ağaç türlerinin dikilmesi için şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 270 bin avro yardım toplandı.

Kaynak: AA