Epstein ile bağlantılı eski Fransız bakanın istifa ettiği kurumun başına, Macron'a yakın bir isim önerildi

Fransa'da Epstein belgelerinde adı geçen ve hakkında yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından ön soruşturma açılan eski Kültür Bakanı Jack Lang'ın istifa ettiği Arap Dünyası Enstitüsü (IMA) Başkanlığına, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un danışmanlarından Anne-Claire Legendre önerildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından IMA'dan istifa eden Lang'ın yerine Macron'a danışmanlık yapan diplomat Anne-Claire Legendre'in önerildiği ve bu konunun Enstitünün Yönetim Kurulu Toplantısı'nda görüşüleceği belirtildi.

Açıklamada, Legendre'in "bu önemli sorumluluğu üstlenmek için gerekli deneyime, niteliğe ve stratejik vizyona sahip" olduğu kaydedildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin, Legendre'in başkanlığına onay vermesi halinde Fransız diplomat, "bu göreve getirilen ilk kadın" olacak.

Kamuoyu yoklamalarına göre, IMA Yönetim Kurulu üyeleri, Legendre'in başkanlığına sıcak bakıyor.

Enstitüde polis araması yapılmıştı

Fransa Ulusal Mali Savcılığı, 6 Şubat'ta eski Fransa Kültür Bakanı Lang ve kızı Caroline Lang hakkında yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla başlatılan ön soruşturma kapsamında, IMA dahil çeşitli adreslerde polis arama yapmıştı.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili paylaşılan belgelerde adı geçen eski Bakan Lang hakkında Epstein ile mali bağlantıları nedeniyle ön soruşturma açılmıştı.

Lang, 7 Şubat'ta Enstitüdeki başkanlık görevinden istifa etmişti.

Lang'ın ismi, Epstein belgelerinde 600'den fazla kez geçiyor

Eski Bakan Lang'ın adı, Epstein dosyası kapsamında yayımlanan belgelerde, 600'den fazla kez geçiyor.

Belgelere göre, Lang, Epstein'e Paris'te farklı kültürel geziler önerdi. Epstein ise Lang'a Fas'a gitmesi için Nisan 2017'de uçağını ödünç verdi.

Bir başka e-postada ise Lang'ın çocukların dini ve cinsellik eğitimi hakkında Epstein'e sorular sorması dikkati çekti.