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Fransa'da eski Kültür Bakanı Dati için 4 yıl hapis ve 450 bin avro ceza istendi

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Fransa'da yolsuzluk ve nüfuz ticareti suçlamasıyla yargılanan eski Kültür Bakanı Rachida Dati hakkında savcılık 4 yıl hapis cezası istedi. Savcılık ayrıca 450 bin avro para cezası ve 5 yıl seçimlerden men talep etti. Dati'nin yargılanması Paris Ceza Mahkemesinde başlamıştı.

Fransa'da yolsuzluk ve nüfuz ticareti suçlamasıyla yargılanan eski Kültür Bakanı Rachida Dati hakkında 4 yıl hapis cezası talep edildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Ulusal Mali Suçlar Savcılığı eski Kültür Bakanı'nın yolsuzluk ve nüfuz ticareti suçuyla yargılandığı davada, Dati'nin 2 yılı elektronik kelepçe ile geçirilmek üzere 4 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Savcılık, hapis cezasının yanı sıra Dati'ye 450 bin avro para cezası verilmesini ve eski bakanın 900 bin avro değerindeki mal varlığına el konulmasını talep etti.

Ayrıca eski bakanın 5 yıl boyunca seçimlerden men edilmesi ve kamu görevlerinden uzaklaştırılması istendi.

Eski Bakan Dati hakkında Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi olarak görev yaptığı 2009-2019 yıllarında Renault-Nissan Grubu'ndan para alarak lobicilik faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla 2019'da soruşturma açılmıştı.

Hakkında yolsuzluk ve nüfuz ticareti suçlamaları yöneltilen Dati'nin yargılanmasına Paris Ceza Mahkemesinde başlanmıştı.

Kaynak: AA
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