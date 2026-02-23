Haberler

Fransa'da aşırı sağcılar hükümetin enerji stratejisine karşı gensoru önergesi verdi

Güncelleme:
Aşırı sağcı Ulusal Birlik partisi, Başbakan Lecornu'nun enerji stratejisine karşı gensoru önergesi sundu. Hükümetin kararnamesini eleştiren RN, nükleer enerji politikalarını ve finansal riskleri sorguladı.

Fransa'da Başbakan Sebastien Lecornu'nun 12 Şubat'ta açıkladığı çok yıllı enerji stratejisine karşı çıkan aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi hükümete karşı Ulusal Meclis'e gensoru önergesi sundu.

Aşırı sağcı RN milletvekilleri, 2035 yılına kadar Fransa'nın enerji politikalarına yön verecek stratejisini kararname ile geçiren hükümete tepki gösterdi.

Çok yıllı enerji stratejisinin enerji kanununa uygun şekilde yasa ile geçirilmesini isteyen RN milletvekilleri, hükümete karşı gensoru önergesi verdi.

Kararnameyi "parlamentoya karşı liberal olmayan bir eylem" olarak niteleyen RN, strateji belgesinde öngörülen adımları da "nükleer enerjiyle ilgili yalan söylendiği ve kamu maliyesi için büyük bir risk oluşturduğu" gerekçesiyle eleştirdi.

Başbakan Lecornu'nun 12 Şubat'ta açıkladığı ulusal çok yıllı enerji stratejisinde nükleer enerjiden elde edilen elektrik üretiminin artırılmasını, rüzgar ve güneş enerjisine daha az yatırım yapılması öngörülüyor. Ayrıca bu strateji kapsamında Fransa'da 6 yeni nesil nükleer reaktörün inşası planlanıyor.

Ulusal Meclis'teki sandalye dağılım dikkate alındığında solcuların ve sosyalistlerin destek vermeyeceği gensoru önergesinin kabul edilme ihtimali bulunmuyor.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
