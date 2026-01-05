Haberler

Fransa'da Brigitte Macron'un cinsiyeti hakkında iddialarda bulunan 10 kişi siber zorbalıktan suçlu bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da mahkeme, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron hakkında cinsiyetine yönelik iddialarda bulunan 10 kişiyi siber zorbalık suçundan mahkum etti. Sanıklar 4 ila 8 ay arası ertelenmiş hapis cezası aldı ve sosyal medya hesapları askıya alındı.

Fransa'da mahkeme, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'un cinsiyetine ilişkin iddialarda bulunan 10 kişiyi siber zorbalıktan suçlu buldu.

Paris Ceza Mahkemesi, Brigitte Macron hakkında çevrim içi ortamlarda bazı iddialarda bulunan kişilerin yargılandığı davada kararını açıkladı.

Siyasetçi ve öğretmen gibi farklı mesleklerden 8 erkek ve 2 kadının yargılandığı davada mahkeme, bu kişileri Macron çiftine karşı organize çevrim içi dezenformasyon kampanyası kapsamında siber zorbalıktan suçlu buldu.

Sanıklar ayrıca 4 ila 8 ay arasında değişen ertelenmiş hapis cezalarına çarptırılırken, bu kişilerin sosyal medya hesaplarının askıya alınması da uygulanacak cezalar arasında yer aldı.

Emmanuel Macron ve eşi, 2024 Temmuz'da ABD'li sosyal medya içerik üreticisi Candace Owens'a karşı, kendilerine yönelik karalama kampanyası yürüttüğü gerekçesiyle ABD'nin Delaware eyaletinde dava açmıştı.

Owens programlarında Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşinin erkek olarak doğduğu ve çalıntı bir kimlikle cinsiyet değiştirdiği ve Macron'un, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından göreve getirildiği yönünde iddialarda bulunuyordu.

Owens'ın iddialarını sosyal medya platformlarında paylaşan Fransa'daki bazı internet kullanıcıları hakkında da dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun oğlundan çok konuşulacak 'ihanet' çıkışı

Maduro'nun oğlundan gündem yaratacak "ihanet" mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüsü ortaya çıktı: Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş

Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş
Öğretmen,vaiz, doktor, polis! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar

Öğretmen,vaiz, polis! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok kritik F-35 mesajı
10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar 'mirasçıyım' diye geliyor

Bir il bunu konuşuyor! Ailesinde o isim olanlar "mirasçı" diye geliyor
Görüntüsü ortaya çıktı: Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş

Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş
Fenerbahçeli yıldız ayrılığı kafasına koydu! Menajeri kulüp bakıyor

Fenerbahçeli yıldız ayrılığı kafasına koydu! Menajeri kulüp bakıyor
Maduro'ya büyük ihanet: Yardımcısı Washington'la gizli görüşme yapmış

Maduro'ya büyük ihanet: Yardımcısı Washington'la gizli görüşme yapmış