Fransa'da bir gence şiddet uyguladıkları gerekçesiyle 2 polis gözaltına alındı

Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde, bir gence şiddet uyguladıkları gerekçesiyle 2 polisin gözaltına alındığı bildirildi.

Nice Savcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2003 doğumlu bir genç, 18 Nisan'da Nice'te şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Genç, ifadesinde olay günü kendisini polis olarak tanıtan alkollü iki kişi tarafından yere yatırılarak yüzüne birçok darbe aldığını anlattı.

Genci darbeden kişilerden biri, gencin üzerindeki bazı eşyaları, ehliyetini ve 100 avroyu aldı.

Gencin babası, 21 Nisan'da oğlunun şiddete uğradığı olaya ait görüntüyü emniyete teslim etti.

Olayla ilgili ağır şiddet ve hırsızlık suçundan açılan soruşturmanın, Nice'teki adli polis birimine devredilmesinin ardından 1998 ve 1999 doğumlu olan ve polis oldukları belirlenen 2 kişi, 22 Nisan'da emniyete ifade vermeye geldi.

2 polis, söz konusu olay kapsamında ağır şiddet uyguladıkları ve hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Gencin darbedildiği anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılmıştı.

Görüntülerde, genci darbeden kişilerin sivil giyimli olduğu görülüyor. Ayrıca içlerinden birinin "polisiz" dediği duyuluyor.

Olayın ardından gencin avukatı Sefen Guez Guez, 21 Nisan'da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, müvekkilinin 18 Nisan'da kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından şiddet gördüğünü açıklamıştı.

Guez Guez, olayla ilgili iki ihtimalin olduğuna işaret ederek, söz konusu 2 kişinin "haydut gibi davranan polisler" veya polis olmadığı halde öyle olduklarını iddia eden kişiler olabileceğini ifade etmişti.