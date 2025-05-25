Fransa'da Baltayla Öldürülen Hasan Horoz, Nurhak'ta Gözyaşlarıyla Defnedildi

Fransa'da Baltayla Öldürülen Hasan Horoz, Nurhak'ta Gözyaşlarıyla Defnedildi
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Fransa'nın Creil kentinde baltayla saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Hasan Horoz, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Acılı anne Fatoş Horoz, oğlunun cenazesinde duygusal ifadelerle ağıt yaktı.

FRANSA'da baltayla öldürülen Hasan Horoz (17), Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Fatoş Horoz, oğlunun cenazesinde "Cenazesine değil de düğününe gelseydiniz hep beraber düğününü çalardık dostlarım" diyerek ağıt yaktı.

Olay, 20 Mayıs'ta Fransa'nın Creil kentindeki bir süpermarketin otoparkında meydana geldi. Hasan Horoz, eğitim gördüğü lisede daha önce tartıştığı 3 kişinin baltalı saldırısına uğradı. Horoz, boğazına aldığı darbe sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kısa sürede yakalanan 2'si kardeş 3 Türk, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Fransa'daki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Hasan Horoz'un cenazesi uçakla Türkiye'ye gönderildi.

İbrahim Horoz ve Fatoş Horoz'un 4 çocuğundan Hasan Horoz'un cenazesi, ilk olarak Nurhak'ın Hüyük Mahallesi'ndeki evlerine getirildi. Tabutun cenaze aracından indirilmesiyle yakınları gözyaşlarına boğuldu. Acılı anne Fatoş Horoz, "İçim doldu doldu içim doldu. Ciğerim yanıyor. Damla damla kan akıyor. Cenazesine değil de düğününe gelseydiniz hep beraber düğününü çalardık dostlarım" diyerek ağıt yaktı.

Tabutun üstündeki küçük kapak açılıp Hasan Horoz'un cenazesi son kez anne ve babası ile kardeşleri ve yakınlarına gösterildi. Oğluyla vedalaşırken gözyaşlarına hakim olamayan Fatoş Horoz, "Oğlum ben buradayım, arkandayım tamam mı. Ben geliyorum seninle buradayım, ölürüm ben senin yoluna annem" dedikten sonra tabutu öpüp karanfil bıraktı. Hasan Horoz'un cenazesi götürüldüğü mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Cenazeye katılan CHP Milletvekili Ali Öztunç ile Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan da aileye başsağlığı diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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