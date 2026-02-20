Fransa'da bir gencin ölümüne ilişkin 6 şüpheli tutuklandı

Fransa'nın Lyon kentinde darbedilen sağcı gencin ölümüne ilişkin 6 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Lyon'da geçen hafta solcu ve aşırı sağcı gruplar arasında çıkan kavgada ölen genç Quentin Deranque'un ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Deranque'un ölümüyle ilgili 20'li yaşlarındaki 6 şüpheli hakkında kasten adam öldürme, şiddete başvurmak ve suç örgütü mensubu olmaktan, bir şüpheli hakkında ise bu suçlara ortaklık etmekten kovuşturma başlatıldı.

Söz konusu şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan şüphelinin, gösterilere katılması ve Lyon kentine gitmesinin yasaklandığı bildirildi.

Fransız Milletvekili Raphael Arnault'un danışmanı Jacques-Elie Favrot, tutuklananlar arasında yer aldı.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen aşırı sağcıların katılımıyla yarın Lyon'da Deranque'un anısına bir gösteri düzenlenmesi bekleniyor.

Süreç

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden Rima Hassan'ın konferansa katılmak üzere 12 Şubat'ta Lyon'da bulunduğu sırada yaşanan şiddet olayının, aşırı sağcı ve solcu gruplar arasında çıktığı iddia edilmişti.

Aşırı sağcı Nemesis isimli grup, gencin hayatını kaybetmesinden solcu Jeune Garde isimli grubu sorumlu tutarken, bu konuda henüz resmi açıklama yapılmadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Fransa'da hiçbir dava ya da ideolojinin, gencin ölümünü haklı çıkaramayacağını vurgulayarak, itidal çağrısında bulunmuştu.

Fransız basınına yansıyan güvenlik kamerası kayıtlarında, Lyon kentinin 5. bölgesinde bir grubun 3 genci darbettiği, gençlerden 2'sinin olay yerinden kaçmayı başardığı, diğerinin ise yerde hareketsiz yattığı görülmüştü.

Lyon Savcılığından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden Quentin Deranque'a 6 kişinin birlikte saldırdığının tespit edildiği belirtilmişti.

Deranque'un başından aldığı darbe nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği olaya ilişkin cinayet soruşturması açılmıştı.