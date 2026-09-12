Fransa'da 44 kişinin yaralandığı tren kazasında sabotaj ihtimali değerlendiriliyor
Fransa'nın Seine-Maritime ilinde dün trenin raydan çıkması sonucu 1'i ağır 44 kişinin yaralandığı kazanın sabotaj sonucu olabileceği yönünde şüphelerin olduğu ifade edildi.
Fransa'nın Seine-Maritime ilinde dün trenin raydan çıkması sonucu 1'i ağır 44 kişinin yaralandığı kazanın sabotaj sonucu olabileceği yönünde şüphelerin olduğu ifade edildi.
Fransa basınına açıklama yapan polis yetkilileri, rayların üzerinde başka bir ray parçasının bulunduğunu ifade ederek, polisin soruşturmasını kazada kasıt olabileceği üzerine devam ettirdiğini belirtti.
Polisin kazanın sabotaj olabileceği yönünde bulgulara ulaştığı, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
Fransa'da dün Rouen ve Caen kentleri arasında yolculuk yapan trenin Seine-Maritime iline bağlı Cleon kasabasında raydan çıktığı belirtilmiş, kaza sonucunda 1'i ağır 44 kişinin yaralandığı bildirilmişti.