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Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 26 vilayette turuncu alarm verildi

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Sıcak hava dalgası nedeniyle Fransa'da 26 vilayette alarm seviyesi turuncuya çıkarıldı. Sıcaklıkların 40 dereceyi bulması beklenirken, orman yangını riski ve tren sefer iptalleri yaşanıyor.

Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Fransa'da 26 vilayette alarm seviyesi turuncuya yükseltildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, bazı yerlerde sıcaklıkların öğleden sonra 40 dereceyi bulabileceği ifade edildi.

Yüksek sıcaklıklara karşı uyarı yapılan açıklamada, 26 kentte alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiği belirtildi.

Açıklamada, Vaucluse, Haute-Garonne ve Deux-Sevres vilayetlerinde orman yangını riski olduğu kaydedildi.

Fransız ulusal demir yolu şirketi SNCF, hava kalitesindeki düşüş ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle Paris-Orleans-Limoges-Toulouse, Paris-Clermont-Ferrand ve Transversale Sud Bordeaux-Marsilya hatlarında 71 tren seferini 22 Haziran Pazartesiye kadar iptal ettiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
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