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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkede sokakların savaş alanına döndüğü olaylarla ilgili sosyal medyanın şiddeti körüklediğini belirterek 'hassas...

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkede sokakların savaş alanına döndüğü olaylarla ilgili sosyal medyanın şiddeti körüklediğini belirterek "hassas...

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkede sokakların savaş alanına döndüğü olaylarla ilgili sosyal medyanın şiddeti körüklediğini belirterek "hassas içeriklerin" kaldırılmasını istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkede sokakların savaş alanına döndüğü olaylarla ilgili sosyal medyanın şiddeti körüklediğini belirterek "hassas içeriklerin" kaldırılmasını istedi.

Kaynak: AA / Büşra Selvi Öğütcen - Güncel

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