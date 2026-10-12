Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya-Ukrayna enerji ateşkesi çağrısını destekliyor

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya ile Ukrayna'nın birbirlerinin enerji altyapılarına saldırmamasını kapsayan ateşkes sağlamasına yönelik çağrıyı desteklediğini bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Rusya ve Ukrayna arasında enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulması konusunda sağlandığı açıklanan ateşkese ilişkin paylaşım yaptı.

Macron, " Fransa, gerçek bir enerji ateşkesi çağrısını kayıtsız şartsız destekliyor, Ukrayna buna hazır." ifadesini kullandı.

Rusya'nın son saatlerde Ukrayna'nın altyapılarına yönelik saldırılarını artırdığını ve bu ateşkesi şu anda reddetmeye devam ettiğini belirten Macron, Fransa'nın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ülkesinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda "ateşkes sağlandığını" duyurmuştu.

Zelenskiy de Trump'ın duyurduğu, "Rusya ile Ukrayna'nın birbirlerinin enerji altyapılarına saldırmama konusunda ateşkes sağladıkları" yönündeki gelişmeden "haberdar olmadığını" ama bu fikri desteklediğini, ateşkese hazır olduklarını ifade etmişti.

Kaynak: AA