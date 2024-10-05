Üye Girişi
Haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze ve Lübnan'da katliama devam eden İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı yaptı.

Gazze'de geçtiğimiz yıldan bu yana tüm dünyanın gözü önünde katliama devam eden İsrail, saldırılarını bir yandan da Lübnan'a kaydırdı. Lübnan' son olarak Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldüren İsrail savaşı tüm bölgeye yaymaya niyetli olduğunu gösterdi.

MACRON: İSRAİL'E SİLAH SEVKİYATI DURDURULSUN

Başta ABD olmak üzere batılı güçler İsrail'e silah sevkiyatına devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan dikkat çeken bir çağrı geldi. Macron, İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı yaptı. France Inter radyosuna konuşan Macron, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi. Macron, bölgede önceliğin siyasi bir çözüme geri dönmek ve Gazze'deki saldırılarda kullanılacak silah sevkiyatını durdurmak olduğunu ifade etti.

"LÜBNAN YENİ BİR GAZZE OLAMAZ"

Fransa'nın bu kapsamda İsrail'e silah göndermediğini savunan Macron, İsrail'in, uluslararası hukuk ve insani hukuka uyarak kendisini savunması gerektiğini ifade etti Macron, "Sivil halkı feda ederek terörle mücadele etmiyoruz." ifadesini kullanarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Fransa'nın tutumunu dikkate almamasını eleştirdi. Emmanuel Macron, "Sesimiz duyulmuyor ve bu bir hata; bu, İsrail'in gelecekteki güvenliği için de bir hata." dedi. Macron, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına da değerlendirerek, "Lübnan, yeni bir Gazze olamaz." diye konuştu.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTLARDA

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 825 Filistinli öldü, 96 bin 910 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 724 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 741 Filistinli hayatını kaybetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Emmanuel Macron Lübnan İsrail Fransa Güncel Gazze

CHP lideri Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken uyarı: İfşa ederim

CHP lideri, Erdoğan'ı açık açık uyardı: Yapmazsan ifşa ederim

 2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor

2 kadını öldüren psikopatın videosu

 Katledilen İkbal Uzuner'in cenazesinde yürek yakan feryat: Benim bir tane ablam vardı

Katledilen İkbal'in cenazesinde yürek yakan feryat
Hizbullah, Nasrallah'ın varisinden haber alamıyor

Hizbullah, Seyfettin'den haber alamıyor! Herkesin aklında aynı şüphe var
500

Yorumlar (32)

Erol Balık:

nedense hiç inandırıcı gelmiyor samimiyetsizler

78
2
yanıtYanıtla
Serkan Taşdemir:

hayatınız dümennnn

59
2
yanıtYanıtla
Pro Gamer:

yalan inanmayın

53
2
yanıtYanıtla
mesut güneş:

makrondan beklenmedik bir hareket

34
1
yanıtYanıtla
Nurullah Akarslan:

vefa ozcan adresinizi aciklayin bu millet sizi tanimak istiyor

21
3
yanıtYanıtla
Hüseyin Kayar:

Başına taş mı düştü Macron

23
1
yanıtYanıtla
ZİYA BAŞKAN:

Dünya uyanıyor artık

14
6
yanıtYanıtla
SELCUK KIRAZLI:

başına taşmı yağdı bunun, şaşırttı...

15
0
yanıtYanıtla
MÜCAHİT KELEŞ:

yenimi aklınıza geldi makaron

14
0
yanıtYanıtla
Sokrates:

duyda inanma ilginç

11
1
yanıtYanıtla
Tüm 32 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zonguldakspor Basket 67, Fenerbahçe maçına neden çıkmadı? Zonguldakspor Basket 67 Fenerbahçe maçı neden oynanmadı? Başakşehir Kayserispor CANLI İZLE şifresiz! Trendyol Süper Lig Başakşehir Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Alina Boz hamile mi? Göztepe Sivasspor CANLI İZLE şifresiz! Trendyol Süper Lig Göztepe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Everton Newcastle CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Everton Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Leicester City Bournemouth CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Leicester City Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Manchester City Fulham CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Manchester City Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Arsenal Southampton CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Arsenal Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Werder Bremen Freiburg CANLI İZLE şifresiz! Bundesliga Werder Bremen Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Bayer Leverkusen Holstein Kiel CANLI İZLE şifresiz! Bundesliga Bayer Leverkusen Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç?
title