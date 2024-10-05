Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı

Gazze'de geçtiğimiz yıldan bu yana tüm dünyanın gözü önünde katliama devam eden İsrail, saldırılarını bir yandan da Lübnan'a kaydırdı. Lübnan' son olarak Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldüren İsrail savaşı tüm bölgeye yaymaya niyetli olduğunu gösterdi.

MACRON: İSRAİL'E SİLAH SEVKİYATI DURDURULSUN

Başta ABD olmak üzere batılı güçler İsrail'e silah sevkiyatına devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan dikkat çeken bir çağrı geldi. Macron, İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı yaptı. France Inter radyosuna konuşan Macron, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi. Macron, bölgede önceliğin siyasi bir çözüme geri dönmek ve Gazze'deki saldırılarda kullanılacak silah sevkiyatını durdurmak olduğunu ifade etti.

"LÜBNAN YENİ BİR GAZZE OLAMAZ"

Fransa'nın bu kapsamda İsrail'e silah göndermediğini savunan Macron, İsrail'in, uluslararası hukuk ve insani hukuka uyarak kendisini savunması gerektiğini ifade etti Macron, "Sivil halkı feda ederek terörle mücadele etmiyoruz." ifadesini kullanarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Fransa'nın tutumunu dikkate almamasını eleştirdi. Emmanuel Macron, "Sesimiz duyulmuyor ve bu bir hata; bu, İsrail'in gelecekteki güvenliği için de bir hata." dedi. Macron, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına da değerlendirerek, "Lübnan, yeni bir Gazze olamaz." diye konuştu.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTLARDA

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 825 Filistinli öldü, 96 bin 910 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 724 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 741 Filistinli hayatını kaybetti.