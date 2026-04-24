Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "24 Nisan, 1915 Soykırımının Kurbanlarını Anma ve Hatıralarını Yaşatma Günüdür"

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Nisan 1915 olaylarına ilişkin " Fransa'da 24 Nisan, 1915 soykırımının kurbanlarını anma ve onların hatırasını yaşatma günüdür" açıklamasını yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 24 Nisan 1915 olaylarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Macron, " Fransa'da 24 Nisan, 1915 soykırımının kurbanlarını anma ve onların hatırasını yaşatma günüdür. Bu anma günü, hafızanın, hakikatin ve adaletin korunmasına yönelik bir çağrıdır; aynı zamanda Fransa'daki Ermeni toplumuna ve Ermeni halkına duyduğumuz bağlılığın bir ifadesidir" dedi.

Kaynak: ANKA