Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "24 Nisan, 1915 Soykırımının Kurbanlarını Anma ve Hatıralarını Yaşatma Günüdür"
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 24 Nisan 1915 olaylarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Macron, " Fransa'da 24 Nisan, 1915 soykırımının kurbanlarını anma ve onların hatırasını yaşatma günüdür. Bu anma günü, hafızanın, hakikatin ve adaletin korunmasına yönelik bir çağrıdır; aynı zamanda Fransa'daki Ermeni toplumuna ve Ermeni halkına duyduğumuz bağlılığın bir ifadesidir" dedi.