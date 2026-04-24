Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "24 Nisan, 1915 Soykırımının Kurbanlarını Anma ve Hatıralarını Yaşatma Günüdür"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Nisan 1915 olaylarına ilişkin "Fransa’da 24 Nisan, 1915 soykırımının kurbanlarını anma ve onların hatırasını yaşatma günüdür" açıklamasını yaptı.

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Nisan 1915 olaylarına ilişkin " Fransa'da 24 Nisan, 1915 soykırımının kurbanlarını anma ve onların hatırasını yaşatma günüdür" açıklamasını yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 24 Nisan 1915 olaylarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Macron, " Fransa'da 24 Nisan, 1915 soykırımının kurbanlarını anma ve onların hatırasını yaşatma günüdür. Bu anma günü, hafızanın, hakikatin ve adaletin korunmasına yönelik bir çağrıdır; aynı zamanda Fransa'daki Ermeni toplumuna ve Ermeni halkına duyduğumuz bağlılığın bir ifadesidir" dedi.

