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Fransa Cumhurbaşkanı diplomatik danışmanı Bonne, 9-13 Ekim'de Çin'i ziyaret edecek

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Fransa Cumhurbaşkanı diplomatik danışmanı Bonne, 9-13 Ekim'de Çin'i ziyaret edecek
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Fransa Cumhurbaşkanı Diplomatik Danışmanı Emmanuel Bonne, 9-13 Ekim tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek. Çin Dışişleri Bakanlığı'na göre Dışişleri Bakanı Wang Yi, Bonne ile Çin-Fransa Stratejik Diyaloğu kapsamında yeni tur görüşmeler yapacak.

BEİJİNG, 8 Ekim (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Diplomatik Danışmanı Emmanuel Bonne, 9-13 Ekim tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi, ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin, Bonne ile Çin-Fransa Stratejik Diyaloğu kapsamında yeni tur görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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