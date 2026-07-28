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Fransa'da 4. sıcak hava dalgası ve yangın krizi

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Fransa, tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşarken 4. sıcak hava dalgası etkili oluyor. Sıcaklıklar güneybatıda 40 dereceyi aşarken, önceki dalgalarda ölümler yüzde 36 arttı. Yangınlar kuraklıkla hızlanıyor.

Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da, bu yılın 4'üncü sıcak hava dalgasının etkili olduğu bildirildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, özellikle ülkenin güneybatısında sıcaklıkların genel olarak 36 ila 38 derecede seyredeceğini, bazı illerde sıcaklığın 40 dereceyi aşacağını açıkladı.

Ülke genelinde ise sıcaklıkların 32 ila 35 derecede seyredeceğini duyuran Meteo-France, Paris'te de termometrelerin 33 derece civarında olacağını belirtti.

Yarın zirveyi görecek sıcaklıklarla, kuzeydeki Manche vilayeti hariç ülke genelinde bu sezonun 4'üncü sıcak hava dalgasının etkisinin görülmeye başlandığı kaydedildi.

Fransa'da haziranın son haftaları ile temmuzun ilk haftalarında görülen sıcak hava dalgasında ölenlerin sayısı geçmiş yılların ortalamalarına kıyasla yüzde 36 artmıştı.

Bu tarihlerde geçmiş yıllara kıyasla 5 bin 767 fazladan ölüm kaydedilmişti.

Öte yandan ülkenin güneybatısında devam eden yangınlarla mücadele sürerken, hava koşullarının yangınları hızlandırdığı ve kuraklığı artırdığı belirtiliyor.

Kaynak: AA
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