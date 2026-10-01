Haberler

Fransa Başbakanlığı lise eylemlerini aşırı solcu LFI'nin organize ettiğini savundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Başbakanlığı, yer yer şiddetin yaşandığı lise eylemlerinin aşırı solcu LFI tarafından organize edildiğini savundu; istihbaratın aynı kanaatte olduğu açıklandı. LFI'nin cumhurbaşkanı adayı Melenchon, partisinin kapatılmasını isteyen Retailleau'yu gülünç bulduğunu söyledi.

Fransa'da başbakanlık, ülkede yer yer şiddet olaylarının yaşandığı lise eylemlerini aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi tarafından organize edildiği değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre, hükümet, ülkedeki lise eylemlerine ilişkin bakanlıklar arası kriz toplantısı düzenlendi.

Toplantının ardından Başbakanlıktan yapılan açıklamada, lise eylemlerinin toplumsal şiddet olaylarına evrildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu eylemlerin LFI ve ona yakın aşırı solcu gruplar tarafından organize edilen bir hamle olduğu savunulurken, Fransız istihbarat birimlerinin de aynı kanaatte olduğu ifade edildi.

LFI'nin cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon ise Paris'te Senato'da basına yaptığı açıklamada, merkez sağcı cumhurbaşkanı adayı Bruno Retailleau'nun lise eylemlerinden LFI'yi sorumlu tutarak partinin kapatılmasını talep etmesini değerlendirdi.

Melenchon, Retailleau'yu "gülünç" bulduğunu savunarak, "Fikirlerimizi beğenmediği için bizi (partimizi) yasaklamak istiyor." ifadesini kullandı.

Retailleau'nun tavrının "saçma" olduğunu belirten Melenchon, partisinin herhangi bir üyesinin bir lisede eylem hareketi başlatmaya yönelik bir yazılı açıklaması, konuşması veya çağrısı olmadığının altını çizdi.

Melenchon, partisine yönelik suçlama hakkında "Bu onlar için, (liselerdeki) sorunu çözmenin yolu. Herhangi bir sorun yokmuş gibi davranıyorlar." şeklinde konuştu.

Gençlere yönelik polis şiddetinden endişe ettiğini söyleyen Melenchon, bu şiddetin "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Melenchon, partisinin şiddet içermeyen mücadele yöntemlerini savunduğunu söyledi.

Retailleau, BFMTV'de katıldığı programda lise öğrencilerinin düzenlediği eylemleri eleştirerek aşırı solcuları hedef göstermişti.

Yer yer şiddet olaylarının yaşandığı eylemlerin sorumlusu olarak Ulusal Meclisin en büyük solcu partisi LFI'yi gösteren Retailleau, "Bugün bir sorunun sorulması gerektiğini düşünüyorum. Bu soru LFI'nin yasaklanması meselesi." demişti.

Fransa'da lise öğrencileri, eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle geçen haftadan bu yana liselerin önünde eylemler düzenliyor.

Kaynak: AA
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
Elazığ'da sokak ortasında dehşet! Araya alıp acımasızca darbettiler

Sokak ortasında meydan dayağı kameralara yansıdı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Nasıroğlu'ndan süreç mesajı: Türkiye'de gerçekten bir şeyler değişiyor

Nasıroğlu'ndan süreç mesajı: Türkiye'de gerçekten bir şeyler değişiyor
Ortalığı karıştıran görüntü! Ahmet Çakar ile Ferhat Gündoğdu aynı karede

Ortalığı karıştıran kare: Yorumu size bırakıyoruz
Eski nişanlısını 5 kez bıçaklayıp öldürdü, 'iyi hal' indirimi aldı! Aile salonda sanığa saldırdı

Pişmanım dedi, ceza indirimi aldı! Aile salonda sanığa saldırdı
AK Parti'de Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine yeni atama

AK Parti'de Fatma Betül Sayan Kaya'nın yeri doldu
Trump: İran'ı yok ederek dünyaya barış getirdik! Donanmalarından 159 gemi denizin dibinde

İran'ı yok ettik, barışı getirdik! 159 gemi denizin dibinde
Mekke Paktı Türkiye’yi savaşa sokar mı? Ali Şahin’den net yanıt

Atılan imza Türkiye’yi savaşa sokar mı? "Biri saldırıya uğrarsa..."

Roketsan'ın TAYFUN füzesi Rize-Artvin Havalimanı'ndan ateşlendi! Test atışı başarıyla tamamlandı

Rize'de TAYFUN sesi! Füze havalimanından böyle ateşlendi