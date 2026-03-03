Haberler

BAE'deki Fransız üssünün güvenliği için Rafale savaş uçaklarının hava operasyonları yürüttüğü bildirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Fransız üssünün güvenliği için Rafale savaş uçaklarının hava operasyonları gerçekleştirdiğini açıkladı. İran'ın insansız hava araçlarıyla yaptığı saldırıya karşılık, deniz üssünün çevresinde hava sahası güvenliği sağlanıyor.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki Fransız üssünün güvenliğini sağlamak için Rafale savaş uçaklarının hava operasyonları yürüttüğünü bildirdi.

Fransa Dışişleri Jean-Noel Barrot, BFMTV'de katıldığı programda, ABD-İsrail saldırılarına karşılık veren İran'ın misillemelerinin hedefi olan Abu Dabi'deki Fransız askerlerinin bulunduğu es-Selam Deniz Üssü"ne ilişkin açıklamada bulundu.

Barrot, Fransız savaş uçağı Rafalelerin, deniz üssünün çevresinde hava sahası güvenliğini sağlamak için operasyonlar yaptığını söyledi.

İran'dan gönderilen insansız hava araçları, Abu Dabi'de Fransız askerlerinin bulunduğu "es-Selam Deniz Üssü"ndeki depoya isabet etmişti. Saldırıda yaralanan ya da ölen olmamıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattı

Savaş büyüyor! İsrail o ülkeye kara saldırısı başlattı
Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü

Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül'ün acı sonu
Cephede şaşırtan görüntü! Saldırıdan korkup sivillerin arasına saklandılar

Cephede tuhaf işler oluyor! Korkup sivillerin arasına saklandılar
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı

Savaşın çıktığını görünce Riyad'dan kaçarak oraya sığındı
İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattı

Savaş büyüyor! İsrail o ülkeye kara saldırısı başlattı
Kim Jong Un'dan İran'a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter

Kim de savaşa dahil oluyor! Gözdağı verdi: Tek füzemiz yeter
Netanyahu: İran, 50 Kuzey Kore eder

Netanyahu'dan gündem yaratan Kuzey Kore çıkışı