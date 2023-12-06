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Fransa, Azerbaycanlı muhabiri sınır dışı etti

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Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'ya giden Azerbaycan devlet ajansı Azertac'ın muhabiri Aygün Hasanova, vizesi olmasına rağmen havalimanında gözaltına alınarak sınır dışı edildi. Fransa'nın sömürge politikasından vazgeçmeyen ülkenin sinsi niyetinin tezahürü olarak nitelendirilen olay, uluslararası basın kuruluşları ve gazeteci haklarını koruma görevi üstlenen STK'ler tarafından kınandı.

Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'ya, sömürge karşıtı protestoyu izlemek için giden Azerbaycan devlet ajansı Azertac'ın muhabiri Aygün Hasanova, vizesi olmasına rağmen havalimanında gözaltına alınarak sınır dışı edildi.

Azertac'ten yapılan açıklamada, muhabir Aygün Hasanova'nın vizesi olduğu halde havalimanında gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, 1 gün polis karakolunda tutulan Hasanova'nın daha sonra "istenmeyen kişi" ilan edilerek Singapur'a sınır dışı edildiği kaydedildi.

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Açıklamada, muhabirin gözaltında tutulması talimatının doğrudan Fransa yönetimince verildiği ileri sürülerek, olayın "sömürge politikasından vazgeçmeyen ülkenin sinsi niyetinin tezahürü" olarak nitelendirildi.

Basın kuruluşları Fransa'yı kınadı

Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansından yapılan açıklamada, uluslararası basın örgütlerinden konuya ilişkin açıklama beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Dünya genelinde ifade özgürlüğünü takip ederek değerlendirme gibi ciddi misyonu üstlenen uluslararası kuruluşlar ve gazeteci haklarının korunması görev edinen STK'lerden bir açıklama talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

64 ülkede temsilciliği bulunan Küresel Gazeteciler Konseyi de (KGK) olaya tepki gösterdi.

KGK Dış Medya Meclis Başkanı Elşad Eyvazlı, Azerbaycanlı gazeteci Aygün Hasanova'nın Fransa hükümeti tarafından apar topar sınır dışı edilmesi üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, "Fransız hükümetinin bu keyfi uygulaması tamamıyla 'gazetecilik' mesleğini engellemeye yöneliktir. Gazetecinin karakolda gözaltına alınmasını ve hiçbir gerekçe gösterilmeden ülkeden sınır dışı edilmesini, gazetecinin haber alma hakkının kısıtlanması olarak değerlendiriyor ve kınıyoruz. Fransa hükümetinden bir an önce konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

"Basın mensuplarına yönelik baskı kabul edilemez"

Azerbaycan Basın Konseyinin açıklamasında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin Yeni Kaledonya'da otoriter bir sistem kurduğuna işaret edildi.

Açıklamada, "Basın mensuplarına yönelik baskı kabul edilemez. Böyle tutum sergileyen ülkeler diktatör rejimlerce yönetilir. Aslında Fransa için utanç verici bir olay söz konusu." ifadeleri yer aldı.

Azerbaycan Basın Konseyi, gazetecilik faaliyetlerinin kısıtlanmasını şiddetle kınadı, olayın faillerinin bir an önce bulunarak adalete teslim edilmesini istedi.

Kaynak: AA / Güncel

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