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Fransa'dan dron tehdidine karşı savunma hamlesi

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Fransa Genelkurmay Başkanı Mandon, düşük maliyetli dronların artan kullanımına karşı savunma sanayisinin adapte edilmesi gerektiğini, büyük ölçekli dron saldırılarına karşı yeterli üretim yapılmadığını söyledi.

Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon, savaşlarda artan düşük maliyetli dron kullanımına karşı ulusal savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mandon, Fransa İş Adamları ve Sanayicileri Derneği (MEDEF) konferansında yaptığı konuşmada, özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında artan dron kullanımına değinerek, "Savunma sanayisinde temel bir adaptasyon ihtiyacı var; dronların kullanımı diye bir gerçek var." ifadelerini kullandı.

Mandon, Fransız savunmasının özellikle "büyük teçhizat içeren, tasarımı zor, yüksek maliyetli, bilindik tehditlere" karşı son derece etkili bir modele sahip olduğunu ancak düşük maliyetli dron tehditlerine karşı yeni bir savunma planlamasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Fransa'nın şu an için büyük ölçekli dron saldırısına karşı koyacak yeterli savunma üretimi yapmadığını da dile getiren Mandon, "Henüz orada değiliz. Bu bir felaket değil. Şu an barış içindeyiz. Ama bu adımı atmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
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