Fransa Adalet Bakanı'ndan Hapishanelere Yönelik Saldırılar Hakkında Açıklama

Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin, hapishanelere yeni saldırıların gerçekleştirildiğini duyurdu.

Darmanin, X hesabından yaptığı paylaşımda, "hapishane personelinin saldırılarla yeniden hedef alındığını" belirtti.

Saldırılarda yaralanan olmadığını ancak "hapishanelerde düzen ve otoritenin yeniden tesis edildiği dönemde" yapılan bu saldırıların devleti "aşağılama" niteliğinde olduğunu vurgulayan Darmanin, faillerin bir an önce yakalanmasını istedi.

Darmanin, "İçişleri Bakanlığının failleri en kısa sürede yakalayıp bu karışıklığa son verme kararlılığına güvenebileceğimi biliyorum." ifadelerini kullandı.

Fransa'da 14-16 Nisan'da gece saatlerinde Toulon, Marsilya, Luynes gibi farklı kentlerdeki hapishanelere saldırılar yapılmış ve ardından konuya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Darmanin, hapishanelere yönelik araç kundaklamadan otomatik silahla ateş açmaya kadar uzanan farklı "korkutma girişimlerine" karşı geri adım atmayacaklarını kaydederek, saldırıları "terör eylemi" olarak nitelemişti.