İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi

İBB soruşturmasında kritik isim için tahliye kararı
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğuna devam kararı verildi

Ekrem İmamoğlu için mahkemeden yeni karar
Marketlerde yemek kartlarına harcama limiti iddiasına peş peşe yanıt

Marketlerde yemek kartlarına harcama limiti iddiasına peş peşe yanıt
'Sigaram yok' deyince 2 magandanın saldırısına uğradı

Magandaların isteğini reddeden genç kız ulu orta saldırıya uğradı

Fransa, ABD ve Ukrayna ile Üçlü Toplantıya Ev Sahipliği Yaptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa, ABD, Ukrayna ve AB arasında düzenlenen toplantıda, taraflar kalıcı barış için bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Barrot, Avrupalıların katılımının önemine dikkat çekti.

PARİS, 18 Nisan (Xinhua) -- Fransa perşembe günü ABD, Ukrayna ve AB arasında düzenlenen Ukrayna konulu üçlü toplantıya ev sahipliği yaptı. Böylece taraflar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ocak ayında göreve gelmesinden bu yana ilk kez aynı müzakere masasında bir araya gelmiş oldu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, LCI televizyonuna yaptığı açıklamada, "Amerikalılar, Ukraynalılar ve Avrupalıların ilk kez aynı masada olduğunu" ifade etti.

Toplantının Ukrayna'da barışın sağlanması gibi ortak bir hedefe hizmet ettiği için "hayati önem taşıdığını" vurgulayan Barrot, "Kalıcı barış ancak Avrupalıların onayı ve katılımıyla mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

Avrupalı liderler, Trump yönetiminin Ukrayna-Rusya çatışmasına yönelik müzakerelerde Kiev'i ve Avrupalı müttefikleri dışlayan yaklaşımından duydukları endişeyi ve hayal kırıklığını dile getirdi.

Avrupalı liderler ayrıca Avrupa'nın müzakerelere katılımı olmadan Ukrayna'da "kalıcı bir barışın" sağlanamayacağını vurguladı.

LCI'ye göre, görüşmelerin ikinci turunun önümüzdeki hafta Londra'da düzenlenmesi planlanıyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.