Fransa, ABD ve Ukrayna ile Üçlü Toplantıya Ev Sahipliği Yaptı

PARİS, 18 Nisan (Xinhua) -- Fransa perşembe günü ABD, Ukrayna ve AB arasında düzenlenen Ukrayna konulu üçlü toplantıya ev sahipliği yaptı. Böylece taraflar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ocak ayında göreve gelmesinden bu yana ilk kez aynı müzakere masasında bir araya gelmiş oldu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, LCI televizyonuna yaptığı açıklamada, "Amerikalılar, Ukraynalılar ve Avrupalıların ilk kez aynı masada olduğunu" ifade etti.

Toplantının Ukrayna'da barışın sağlanması gibi ortak bir hedefe hizmet ettiği için "hayati önem taşıdığını" vurgulayan Barrot, "Kalıcı barış ancak Avrupalıların onayı ve katılımıyla mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

Avrupalı liderler, Trump yönetiminin Ukrayna-Rusya çatışmasına yönelik müzakerelerde Kiev'i ve Avrupalı müttefikleri dışlayan yaklaşımından duydukları endişeyi ve hayal kırıklığını dile getirdi.

Avrupalı liderler ayrıca Avrupa'nın müzakerelere katılımı olmadan Ukrayna'da "kalıcı bir barışın" sağlanamayacağını vurguladı.

LCI'ye göre, görüşmelerin ikinci turunun önümüzdeki hafta Londra'da düzenlenmesi planlanıyor.