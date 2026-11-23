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Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ülkenin Liege bölgesinde savunma sanayisiyle bağlantılı şirketlere yönelik kundaklama eylemleri ile bir savunma uzmanına düzenlenen saldırının arkasında aşırı sol grupların bulunduğunu öne sürdü.

Francken, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Liege bölgesinde 3 kundaklama eylemi gerçekleştirildiğini ve bir savunma uzmanına yönelik saldırı düzenlendiğini belirterek, olayların mağdurlarının Belçika Savunma Bakanlığıyla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti.

Saldırıları üstlenen aşırı sol çevrelerin kendi internet sitelerinde açıklama yayımladığını kaydeden Francken, söz konusu çevrelerin Brüksel'in Saint-Gilles bölgesinde faaliyet gösterdiğini ileri sürdü.

Francken, Saint-Gilles'in Belçika'daki aşırı sol hareketler için önemli bir merkez haline geldiğini savunarak, geçmişte terör suçlarından mahkum edilen Bertrand Sassoye'nin de burada Secours Rouge adlı yapıyla bağlantılı faaliyet yürüttüğünü belirtti.

Saint-Gilles Belediye Başkanı Jean Spinette'yi söz konusu çevrelerin faaliyetlerine göz yummakla suçlayan Francken, Tehdit Analizi Koordinasyon Organı (OCAM) tarafından takip edilen yaklaşık 50 aşırı sol görüşlü kişinin neredeyse tamamının bu belediyede yaşadığını iddia etti.

Savunma sanayisine yönelik saldırıların münferit olaylar olmadığını savunan Francken, kendisini savaş karşıtı ve toplumun militarizasyonuna karşı olarak tanımlayan "International Fire Faction Against War" grubunun, şirketleri hedef alan eylemlerini sürdürdüğünü aktardı.

Francken, son aylarda savunma sanayisiyle bağlantılı şirketlere yönelik diğer eylemlere de dikkati çekerek, Belçika İşçi Partisi (PTB/PVDA) ile aşırı sol gruplar arasındaki bağlantıların ortaya çıkarılması gerektiğini savundu.

İklim aktivistleri Anuna de Wever ve Greta Thunberg'i de hedef alan Francken, aşırı sol hareketlerin siyasi ve toplumsal etkisinin arttığını ileri sürdü.

Francken, Liege bölgesinde savunma sanayisiyle bağlantılı şirketlere yönelik kundaklama eylemleri ile bir savunma uzmanına düzenlenen saldırının arkasında aşırı sol grupların bulunduğunu öne sürdü.

Kaynak: AA