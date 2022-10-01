Fotoğraf: Makao'da Bayrak Töreni Düzenlendi
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Çin'in güneyinde yer alan Makao'daki Altın Lotus Meydanı'nda Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıl dönümünü kutlamak amacıyla bir bayrak töreni düzenlendi, 1 Ekim 2022. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua)
Çin'in güneyinde yer alan Makao'daki Altın Lotus Meydanı'nda Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıl dönümünü kutlamak amacıyla bir bayrak töreni düzenlendi, 1 Ekim 2022. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel