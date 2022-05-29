Formula E araçlarının kopyaları yarışma öncesi Cakarta'da sergilendi - Haberler

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Formula E araçlarının kopyaları yarışma öncesi Cakarta'da sergilendi

AA - Dasril Roszandi - Güncel
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Sergilenen kopya araçtan detaylar Vatandaşların ilgisi Ziyaretçi ile röportaj Araçtan detaylar Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 4 Haziran'da gerçekleştirilecek olan Formula E yarışı öncesinde yarışmada yer alacak araçların kopyaları sergilendi.

Sergilenen kopya araçtan detaylar

Vatandaşların ilgisi

Ziyaretçi ile röportaj

Araçtan detaylar Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 4 Haziran'da gerçekleştirilecek olan Formula E yarışı öncesinde yarışmada yer alacak araçların kopyaları sergilendi.

AA / Dasril Roszandi - Güncel

Formula 1 Endonezya Röportaj Jakarta Güncel Haberler

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