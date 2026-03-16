Albüm: Formula 1 Çin Grand Prix'sinde Altın Madalyanın Sahibi Kimi Antonelli Oldu
SHANGHAİ, 16 Mart (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kentindeki Shanghai Uluslararası Pisti'nde düzenlenen Formula 1 Çin Grand Prix'si sona erdi.
Yarışlarda altın madalyayı İtalya'dan Mercedes pilotu Kimi Antonelli, gümüş madalyayı İngiltere'den Mercedes pilotu George Russell ve bronz madalyayı İngiltere'den Ferrari pilotu Lewis Hamilton kazandı.
