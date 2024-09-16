Forkliftin Devrilmesi Sonucu Bir İşçi Hayatını Kaybetti
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde inşaat alanında devrilen forkliftin altında kalan işçi S.Y. yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçinin ölümünü belirledi.
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan işçi haytanı kaybetti.
Tuzhisar Mahallesi'nde inşaat alanında S.Y'nin kullandığı forklift devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, iş makinesinin altında kalan S.Y'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
S.Y'nin cenazesi, Bünyan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.