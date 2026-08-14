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Mardin'de İş Kazası: Forkliftten Düşen Trafonun Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

Mardin'de İş Kazası: Forkliftten Düşen Trafonun Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti
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Mardin'in Artuklu ilçesinde bir tavuk çiftliğinde elektrik trafosunun forklift ile kaldırıldığı sırada düşmesi sonucu 62 yaşındaki işçi Tahir Çiçek hayatını kaybetti. Olayın ardından forklift operatörü M.B. gözaltına alınırken, jandarma soruşturma başlattı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde forklift ile kaldırıldığı sırada düşen elektrik trafosunun altında kalan işçi Tahir Çiçek (62), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Ortaköy ile Göllü mahallelerinin yakınındaki bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. İşçi Tahir Çiçek, forklift ile bulunduğu yerden kaldırılırken düşen elektrik trafosunun altında kaldı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Çiçek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çiçek'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Forklift operatörü M.B. ise ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Jandarma, olay ile ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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