Haberler

Forklift Kazası Motosiklet Sürücüsünü Yaraladı

Forklift Kazası Motosiklet Sürücüsünü Yaraladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TEKİRDAĞ'da yük taşıma işlemi sırasında hareket halinde olan forklifte çarpan motosikletin sürücüsü A.Ö. (16), yaralandı.

TEKİRDAĞ'da yük taşıma işlemi sırasında hareket halinde olan forklifte çarpan motosikletin sürücüsü A.Ö. (16), yaralandı. Kaza, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. A.Ö.'nün kullandığı motosiklet, yük indirmek için hareket eden forklifin çatal uzatmasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten düşen A.Ö. yaralandı. A.Ö.'nün yardımına önce çevrede bulunanlar koştu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan A.Ö. tedavi altına alındı.

Polisin inceleme başlattığı kaza çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı

Kaçmaya çalıştığı araç, eski içişleri bakanı adına tahsisli çıktı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bebek cesedi gömüldüğü ihbar edilen yere kedi gömüldüğü ortaya çıktı

Dedikodu köyde panik yarattı! Bebek cesedi beklerken bakın ne çıktı
Ronaldinho'nun verdiği kararı duyanlar 'Yeter artık' diyor

Tanıdınız mı? Verdiği kararı duyanlar "Yeter artık" diyor
Vinicius'un son paylaşımı tartışma yarattı

Tartışma yaratan kare!

Fenerbahçe'de olay görüntü: Kulüp çiftliğe dönmüş

Kulüp çiftliğe dönmüş! Görüntüyü izleyenler ateş püskürüyor

3 kardeşin sahilde ölü bulunduğu olayda ilk bulgu

3 kardeşin ölü bulunduğu olayda ilk bulgu
Salah için olay sözler! Trabzonspor'un yenilgisine onlar da şaşırdı

Salah için olay sözler! Onlar da şaşırdı
Abdullah Kavukcu 3 transferi resmen açıkladı

Abdullah Kavukcu 3 transferi açıkladı, taraftarı heyecan bastı