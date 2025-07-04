Forklift ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Forklift ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde forkliftin çarptığı motosiklet sürücüsü Yusuf Arda K. (25) ağır yaralandı. Kaza yerinde ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz gencin durumu ciddiyetini koruyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde forklifte çarpan motosikletin sürücüsü Yusuf Arda K. (25), ağır yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 22'nci Mobilya Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Arda K.'nin (25) kullandığı 16 BRJ 701 plakalı motosiklet, sokakta geri manevra yapan operatör Doğan Berk Ö. (20) yönetimindeki forklifte çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşerek ağır yaralanan Yusuf Arda K., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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