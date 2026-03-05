Muğla'da trafik kazasında yaralanan sürücü 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan sürücü, 5 günlük tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Cenazesi Fethiye’de toprağa verildi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen forkliftin altında kalarak ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Fethiye-Antalya kara yolu Beşkavak mevkisinde 5 gün önce forkliftin devrilmesi sonucu ağır yalanan Coşkun Seçim, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti,
Cenaze, Fethiye ilçesindeki Patlangıç Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır