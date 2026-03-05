Haberler

Muğla'da trafik kazasında yaralanan sürücü 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Güncelleme:
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan sürücü, 5 günlük tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Cenazesi Fethiye’de toprağa verildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen forkliftin altında kalarak ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Fethiye-Antalya kara yolu Beşkavak mevkisinde 5 gün önce forkliftin devrilmesi sonucu ağır yalanan Coşkun Seçim, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti,

Cenaze, Fethiye ilçesindeki Patlangıç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
