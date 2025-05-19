Forklift Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

MARDİN'in Artuklu ilçesinde devrilen forkliftin sürücüsü Murat İvedi (23), hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Artuklu ilçesi kırsal Sultanköy ve Özlüce mahalleleri arasındaki bölgede meydana geldi. Murat İvedi, yol yapım çalışmaları sırasında kullandığı forkliftin devrilmesiyle aracın altında kaldı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, İvedi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İvedi'nin cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.