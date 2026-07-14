Haberler

Fransa'da Fontainebleau Ormanı'nda yangın çıkardıkları şüphesiyle 6 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'nın Paris yakınlarındaki Fontainebleau Ormanı'nda çıkan yangında 2 bin hektardan fazla alan kül oldu. Yangınla ilgili 6 kişi gözaltına alındı; aralarında bir gönüllü itfaiye eri de bulunuyor.

Fransa'nın başkenti Paris'e 60 kilometre uzaklıktaki Fontainebleau Ormanı'nda yangın çıkardıklarından şüphelenilen 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fontainebleau Ormanı'nda 2 farklı noktada devam eden yangında şu ana kadar 2 bin hektardan fazla alan küle döndü.

Fontainebleau Savcılığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu ormanda farklı noktalarda yangın çıkardığından şüphe edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan, biri gönüllü itfaiye eri olan 18 yaşındaki 2 kişi, iki ayrı noktada yangın çıkardıklarını itiraf etti.

İfade verenlerden biri kasıtlı bir şekilde, diğeri ise kazayla yangın çıkardığını savundu.

Gönüllü itfaiye eri, ormanın kapsadığı kentlerden olan Arbonne-la-Foret'de çakmak ve benzin kullanarak çalı çırpıyı ateşe verdiğini söyledi.

Diğer kişi ise Fontainebleau kentinde bir binicilik stadyumunun olduğu alana sigara izmaritini atarak kazayla yangın çıkardığını belirtti.

Savcılık, Fontainebleau Ormanı'ndan geçen A6 otoyolu kenarında çıkan ilk yangınlardan birinin yola yakın bir yerde yapılan çalışmalara bağlı olarak başlamış olabileceği ihtimalini araştırıyor.

Paris'e 60 kilometre uzaklıktaki Fontainebleau Ormanı'ndaki yangın 12 Temmuz'da başlamıştı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

Şanlıurfa'da hastanede hemşire kılığında bebek kaçırma girişimi: 1 gözaltı

Yenidoğan servisinde filmleri aratmayan olay! Hemşire kılığında geldi
Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?

Kıyamet mi geliyor? Bu görüntü kısa sürede dünya gündemine oturdu
İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım

İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma

Atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü

Gözü dönen şahıs, annesinin ve kız kardeşinin boğazını kesti