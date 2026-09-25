Haberler

Fon soruşturmasında İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 21 şüpheliden 19'u tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon soruşturmasında İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 21 şüpheliden 19'u tutuklandı
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 21 şüpheliden 19'u tutuklandı. İşlemleri bu sabaha kadar süren şüphelilerden diğer iki şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

(İSTANBUL ) – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 21 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında 21 şüpheli dün İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Bu sabaha kadar işlemleri süren şüphelilerden 19'u hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA
Rostov'da İHA saldırısı sonrası Novoşahtinsk rafinerisi faaliyetlerine ara verdi

Rusya'nın petrolüne bir darbe daha! Rafineride faaliyetler durdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gol sevinci pahalıya patladı: İsrailli futbolcuya büyük şok

Gol sevinci pahalıya patladı: İsrailli futbolcuya büyük şok
BM kürsüsüne böyle çıktı! Görenlerin aklına aynı soru geldi

BM kürsüsüne böyle çıktı! Görenlerin aklına aynı soru geldi
Netanyahu'ya BM'de büyük protesto! Salonda kalan 7 ülke dikkat çekti

Kürsüye çıkınca salon boşaldı, yerinden kalkmayan 7 ülke dikkat çekti
5 yıldızlı otelde çalışanlardan 1 milyon dolarlık vurgun! Kendilerine butik otel bile almışlar

8 personel birlik olup işletmeyi soydu! Sonrası daha da bomba

Türkiye'nin PİRANA'sı dişlerini gösterdi! Hedefi böyle imha etti

Türkiye'nin PİRANA'sı dişlerini gösterdi
Kayseri'de halı saha maçında fenalaşan sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Halı saha maçında acı son! Yere yığılan sağlık çalışanı kurtarılamadı
Aslı Bekiroğlu 9. kez ameliyat olacak

Aslı Bekiroğlu 9. kez ameliyat olacak! Zorlu süreç sonrası adak adadı