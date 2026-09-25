Fon soruşturmasında İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 21 şüpheliden 19'u tutuklandı

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(İSTANBUL ) – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 21 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında 21 şüpheli dün İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Bu sabaha kadar işlemleri süren şüphelilerden 19'u hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA