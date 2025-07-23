Foça'da Tekne İçinde Bir Adamın Cesedi Bulundu

İZMİR'in Foça ilçesinde, liman içinde şamandıraya bağlı bir teknede Alper O.'nun (51) iple asılı halde cesedi bulundu.

Olay, Foça Büyükdeniz Limanı içerisinde Alper O.'ya ait ve sahilden yaklaşık 50 metre açıkta şamandıraya bağlı Captain isimli yelkenli teknede meydana geldi. Alper O.'dan haber alamayan komşuları durumdan şüphelenerek limanda bulunan teknesine gitti. Tekneye gelen komşusu, Alper O.'yu asılı halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alper O.'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Alper O.'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Alper O.'nun İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşadığı, bekar olduğu, Foça Gerenköy Yapalak mevkisindeki tavuk çiftliğini bir süre önce kiraya verdiği ortaya çıktı. Zamanının büyük çoğunluğunu teknede geçirdiği öğrenilen Alper O.'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.