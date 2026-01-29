Haberler

Foça'da fırtına ve sağanak yağmur yaşamı etkiledi

Foça'da fırtına ve sağanak yağmur yaşamı etkiledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan yarım saatlik sağanak yağmur dere yataklarının taşmasına ve bazı bölgelerde elektrik kesintilerine neden oldu. Yetkililer, şiddetli rüzgar ve yağış hakkında uyarılarda bulundu.

İZMİR'in Foça ilçesinde yarım saat süren sağanak yağmur nedeniyle dere yatakları taştı. Şiddetli rüzgar ve taşkın sularının evlerin bahçeleri ile caddelerde birikmesi yaşamı olumsuz etkiledi.

Foça'da bugün saat 17.30 sıralarında başlayan sağanak yağmur etkili oldu. Evlerin bahçeleri ve dere yatakları taştı. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. 30 dakika etkili olan sağanak ardından yağış devam etti. Gün içerisinde belediye hoparlörlerinden ve ilgili birimlerin sanal medya hesaplarından, rüzgarın şiddetinin 50 ile 90 kilometre hıza ulaşabileceği, metrekareye 51-72 kiloğram yağış düşebileceği konusunda uyarılar yapıldı. Alınan tedbirler ve yağışın kısa sürmesi nedeniyle olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı

AB'den Trump'ı cesaretlendirecek "İran" kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
Yakakent'te bir araçta radar tespit cihazı ele geçirildi

Sürücünün üzerinden çıkan cihaz, öyle böyle değil
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Süper Lig devi için bu akşam İstanbul'a geliyor
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı

Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık