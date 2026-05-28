Haberler

Foça Pazar Yerinde Pazarcılar Arasında Kavga: 7 Gözaltı, Bir Kişi Aranıyor

Foça Pazar Yerinde Pazarcılar Arasında Kavga: 7 Gözaltı, Bir Kişi Aranıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Foça ilçesinde pazar yerinde tezgah açan pazarcılar arasında çıkan kavgada 7 kişi gözaltına alındı. Olay sırasında bir şüphelinin havaya ateş ederek kaçtığı, jandarmanın bu kişiyi aradığı bildirildi.

İZMİR'in Foça ilçesinde pazar yerinde tezgah açan pazarcılar arasında kavga çıktı. Kavgaya karıştıkları belirlenen 7 kişi gözaltına alınırken, olay sırasında havaya ateş açan kişi ise aranıyor.

Foça ilçe merkezine 22 kilometre mesafedeki Yenifoça Pazar Yeri'nde 26 Mayıs'ta tezgah açan F.A. (43), E.A. (21), R.G. (20), A.Ç. (41) ile O.D. (31), D.D. (39), F.D. (19) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekiler o anları bir yandan cep telefonlarıyla görüntülerken diğer yandan da jandarmaya ihbarda bulundu. İddiaya göre, bu sırada kavga edenlerle ilgisi olduğu sanılan bir kişi tabancayla havaya ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine gelen Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kavgayı ayırdı. Kavgaya karıştıkları belirlene 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Öte yandan olay sonrası havaya ateş edip, uzaklaştığı ileri sürülen kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor

A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne sürpriz bir isim geliyor
Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu

CHP'de kıyamet koparken Mansur Yavaş neden suskun? Sebebi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz

Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmiyor: Artık hemşehrimiz değilsiniz
Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı

Kabus geri döndü! Sessiz tehlike şimdiden 3 can aldı
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı! Programa Gürsel Tekin de katıldı

Ne Meclis ne de Genel Merkez! İlk bayramlaşmayı bakın nerede yaptı
ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi

Korkulan oldu! ABD kenti havadan vurdu, İran'dan jet misilleme geldi
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez 'Bilmiyorum' dedi

Konuşmaya damga vurdu! Yarım saatte tam 12 kez aynı kelimeyi kullandı
Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp, o halde evde bıraktı
Kaya Çilingiroğlu, eski eşleri Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç ile bayramda bir araya geldi

Eski eşler aynı masada