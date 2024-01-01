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Foça'da otomobil duvara çarptı: 4 yaralı

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İzmir'in Foça ilçesinde, otomobilin duvara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Foça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İzmir'in Foça ilçesinde, otomobilin duvara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yasin S. (24) idaresindeki 35 NKZ 19 plakalı otomobil Cumhuriyet Mahallesi Alize Tatil Köyü mevkisinde duvara çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki Metehan G. (23), Yunus Emre S. (21) ve Arda D. (20) yaralandı.

Yaralılar ambulansla Foça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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