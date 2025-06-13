Foça'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
İzmir'in Foça ilçesinde Gerenköy mevkisinde çıkan orman yangınına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopterler ve arazözlerle müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Gerenköy mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 helikopter, 16 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel