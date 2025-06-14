Foça'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
İzmir'in Foça ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan orman yangını, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçlarıyla söndürülmeye çalışılıyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
İzmir'in Foça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel