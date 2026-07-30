Foça’da maki yangını

İZMİR'in Foça ilçesindeki eski çöplükte çıkan yangın, makilik alan sıçradı. Alevler havadan ve karadan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı.

Foça ilçe merkezine 1 km mesafedeki tepede bulunan belediyeye ait eski çöplükte, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgar ve kuru otlar nedeniyle yayılarak yakındaki makilik alana sıçradı. Geniş bir alana yayılan alevler, yerleşim yerine doğru ilerlemeye başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter 8 arazöz ile 2 itfaiye aracı bölgeye sevk edildi. Alevler havadan ve karadan müdahale ile yerleşim yerine ulaşmadan 1 saatlik çaba sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı