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Foça'da kum yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Foça'da kum yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

İzmir'in Foça ilçesinde kum yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Foça ilçesinde kum yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin D'nin (27) kullandığı 54 KY 621 plakalı kum yüklü kamyon ile Mustafa D. (68) idaresindeki 35 BDT 284 plakalı otomobil, Kemal Atatürk Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, Hüseyin D. ile Mustafa D. ve otomobilde yolcu konumundaki Nurşen D. (68) yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Menemen Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Kaynak: AA / Burcu Toptaş - Güncel

İzmir Güncel Haberler

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