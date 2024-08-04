Foça'da Kıyı İşgalleri Protesto Edildi

İzmir'in Foça ilçesinde kıyıları işgal eden işletmeler düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu'nun çağrısıyla sahillerde bir araya gelen grup üyeleri, kıyılara ve denizlere erişimini engelleyen işletmelere karşı "kıyılar, sahiller halkındır", "kıyı ve sahiller özel mülk değil herkesin yaşam alanıdır", "yasaları uygulayın, kıyı ve sahil işgallerine son verin" dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Ramis Sağlam, halkın kıyılara ve denizlere erişimini engelleyenlere karşı, kamusal alana olan kıyılara sahip çıkmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Kıyıları ticarileştiren ve kaçak yapılaşmaya izin verenlere karşı kıyı ekosistemini korumak istediklerini belirten Sağlam, "Kıyılar özel mülk değil, herkesin yaşam alanıdır. Kıyı ve plajların insanlara kapatılması, halkın kıyılara eşit ve özgürce erişimin önüne engeller konulması kabul edilemez." diye konuştu.