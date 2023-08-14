Foça'da Kavun Hasat Şenliği Düzenlendi

Foça Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından Gerenköy'de düzenlenen Kavun Hasat Şenliği'ne Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de katıldı. Şenlikte çiftçilere hayırlı bir hasat dönemi dileyen Gürbüz, çiftçilerin emeklerine değer verildiğini vurguladı.

Foça Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından Gerenköy'de bugün Kavun Hasat Şenliği düzenlendi. Şenliğe, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de katıldı.

Gerenköy'deki Kavun Hasat Şenliği'ne; İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Foça Tarım ve Orman İlçe Müdürü Harun Tercanlıoğlu ve Foça Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Şenol Çeliker ve Foça İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Arıkan katıldı.

Başkan Gürbüz, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen Foça Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne teşekkür etti. Gerenköy'lü çiftçilere hayırlı bir hasat dönemi dileyen Gürbüz, şöyle konuştu:

"Gerenköy'de gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, ilçemizin tarımsal potansiyelini vurgulamak ve çiftçilerimizin emeklerine değer vermek adına önem taşıyor. Hasadın bereketli geçmesi ve çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını en güzel şekilde alması en büyük dileğim. İlçemizin topraklarından yetişen her ürün, bizim için bir gurur kaynağıdır. Çiftçilerimizin alın teri ve emeği, ilçemizin zenginliklerine zenginlik katar. Bu güzel şenlik dolayısıyla bir araya geldiğimiz çiftçilerimizi ve onların çalışmalarını yürekten kutluyor, gelecek hasat sezonlarının da aynı bereketle geçmesini temenni ediyorum."

Tarladaki ürünlerin toplanmasıyla başlayan Kavun Hasat Şenliği, köy meydanındaki kahvaltı programıyla devam etti.