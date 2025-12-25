Jandarma Komando Özel Harekat birlikleri, 'Savaşçı Yarışması'nda mücadele ediyor

JANDARMA Genel Komutanlığı bünyesinde Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'nda ilk kez 'Savaşçı Yarışması' düzenleniyor. 27 birlikten 216 yarışmacının katıldığı yarışmayla Jandarma Komando Özel Harekat birliklerinin sahip olduğu yüksek taktik becerileri, durumsal farkındalıkları ile zihinsel ve fiziksel dayanıklılıklarının ileri seviyeye taşınması, kendine güvenlerini artırmak ve operasyonlara hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'nda 20-26 Aralık 2025 tarihleri arasında 'Savaşçı Yarışması' icra ediliyor. Türkiye genelinden 23 Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı 4 Jandarma Komando Özel Operasyon Tabur Komutanlığı'ndan olmak üzere 27 birlikten, 8'er kişiden oluşan unsurlar halinde toplam 216 yarışmacının katıldığı yarışmayla, Jandarma Komando Özel Harekat birliklerinin sahip olduğu yüksek taktik becerileri, durumsal farkındalıkları ile zihinsel ve fiziksel dayanıklılıklarının ileri seviyeye taşınması, kendine güvenlerini artırmak ve operasyonlara hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Yarışmada katılımcıların zor şartlarda soğukkanlılığını koruyarak doğru muhakeme ile muharebe edebilme, tim bütünlüğü ve dayanışması sağlaması ve farklı silahla atış becerileri test ediliyor.

'YARIŞMA 3 GÜN İCRA EDİLİYOR'

Yarışmayla ilgili bilgi veren Üsteğmen Ahmet Beraç, Savaşçı Yarışması'nın toplamda 3 gün süreyle icra edildiğini belirtip, "Personelin fiziksel yeterliliği, durumsal farkındalığı, stres altında karar verebilme ve aynı zamanda operasyon icra ederken görev yapabilme kabiliyetinin test edildiği aşamalarda yer almaktadır" dedi.

Yarışmada personelin fiziki kondisyonunun da test edildiğini aktaran Üsteğmen Beraç, farklı tekniklerle geçilebilen engellerin bulunduğu parkurlarda yarışacaklarını söyledi. Yarışmada personelin harita okumasının test edildiğini, yer yön bulma kabiliyetinin sınandığını belirten Beraç, katılımcıların el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan personele ilk yardım uygulaması yaptığını, ardından envanterde bulunan çeşitli silahlarla atışlar icra ettiğini söyledi. Üsteğmen Beraç, "Bu atışlarda kullanılan silahlar yerli ve milli imkanlarla üretilen piyade tüfekleri, tabancalar, keskin nişancı tüfeği ve diğer silahlardan oluşmaktadır" dedi.

'YARIŞMANIN GELENEKSEL HALE GELMESİ AMAÇLANIYOR'

Savaşçı Yarışması'nda sadece personelin fiziki yeterliliği değil, aynı zamanda birlik ruhunu canlandırmanın, silah arkadaşlığı kavramını pekiştirmenin de amaçlandığını vurgulayan Üsteğmen Beraç, "Birincisi düzenlenen Savaşçı Yarışması'nın geleneksel hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Savaşçı Yarışması'ndaki rekabet ortamı personelin yenilikçi fikirler üretmesini, kendi sınırlarını zorlamasını, aynı zamanda 'bir zincir en zayıf halkası kadar kuvvetlidir' mantığıyla personelin yardımlaşma, silah arkadaşlığı, birlik ruhunu canlandırması amaçlanmaktadır. Savaşçı Yarışması'nda elde edilen bilgi birikiminin operasyonel başarılara dönüşmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

Savaşçı Yarışması 26 Aralık'ta gerçekleştirilecek ödül ve kapanış töreniyle sona erecek.