Foça'da Araç Devrildi: 4 Yaralı
İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İzmir'in Foça ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Yenifoça'dan Bağarası istikametine seyir halinde olan Y.A'nın (19) kullandığı 35 FA 4197 plakalı otomobil, Sadullah Sever Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Foça Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Burcu Toptaş - Güncel