Foça Belediye Başkanı'nın da yargılandığı davada mütalaa beklenecek

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün 'silahla kasten yaralamaya azmettirme' suçlamasıyla Binali Camgöz liderliğindeki suç örgütü üyeleri ile birlikte yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Esas hakkındaki mütalaanın açıklanması için duruşma ertelendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir merkezli olan ve Gürcistan'a kaçtığı belirlenen Binali Camgöz'ün liderliğini yaptığı ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınanlardan şüphelilerden 12'si tutuklanırken 54'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 22 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianame, İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Foça'da manav dükkanı işleten İsmail Kılıç'ın (46) 9 Eylül 2019 yılında iş yerinde bacaklarından vurularak yaralanması olayına ilişkin iddialar da yer aldı.

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