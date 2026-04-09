ABD'de Florida Vali adayı Fishback, vatandaşların İsrail'i eleştirme haklarını savunacağını söyledi

Florida eyaletinin vali adayı James Fishback, vatandaşların İsrail'i eleştirme haklarını savunacağını belirtti. Fishback, sosyal medya üzerinden yaptığı konuşmada duygu ve düşüncelerinin arkasında duracağını ifade etti.

Fishback, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, vatandaşlara yönelik yaptığı bir konuşmanın videosunu yayımladı.

Videoda Fishback, " İsrail'i sevebilirsiniz, İsrail'e karşı eleştirel bir tutum da sergileyebilirsiniz. Ancak ben sizlerin İsrail'i eleştirme haklarını savunacağım." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Florida eyaletinin vali adayı Fishback, İsrail'e karşı eleştirel tutum sergilemesiyle biliniyor.

Fishback, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İsrail ile askeri işbirliğine karşı çıkıyor, ABD'nin İsrail'e mesafeli yaklaşmasını savunuyor.

James Fishback, 4 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetmişti:

"Gazze'deki akıl almaz sivil kayıpları, İsrail'in antisemitizm bahanesiyle Amerikan ifade özgürlüğüne müdahalesi ve Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesinin (AIPAC) ABD siyasetindeki sağlıksız rolü sonrasında, İsrail hakkındaki görüşlerim 2025 yılında kökten değişti."

Fishback, başka bir paylaşımında da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattıkları saldırıları eleştirmiş, "İsrail'in ABD'yi İran'la savaşa zorladığını" ve bu çatışmaların derhal sona ermesi gerektiğini savunmuştu.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
