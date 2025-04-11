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Florida'daki Uçak Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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Florida eyaletinde Boca Raton şehrinde düşen Cessna 310 uçağındaki 3 kişi yaşamını yitirdi. Uçağın düşüşü öncesinde mekanik sorunlar yaşandığı ifade ediliyor.

- Florida'daki uçak kazasında 3 kişi öldü

FLORIDA - Federal Havacılık İdaresi (FAA), ABD'nin Florida eyaletine bağlı Boca Raton şehrinde düşen çift motorlu Cessna 310 uçağındaki 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen uçak kazısında bilanço belli oldu. Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boca Raton şehrinde havalandıktan yaklaşık 20 dakika sonra düşen çift motorlu Cessna 310 uçağındaki 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Boca İtfaiye Kurtarma ekibinden yardımcısı Michael LaSalle kazaya ilişkin düzenlenen basın toplantısında, "Uçağın muhtemelen bazı mekanik sorunları vardı ve Military Trail üzerinde düştü. Ayrıca yerde bir araba da vardı" dedi. LaSalle, araçta bulunan bir kişinin hayati tehlikesi olmayan yaralar aldığını söyledi.

Yetkililer, Boca Raton Havaalanı'ndan kalkış yapan Cessna 310 uçağının Tallahassee Uluslararası Havaalanı'na gitmek üzere havalandığını belirtmişti. Uçak, havalandıktan yaklaşık 20 dakika sonra yerel saatle 10.30 sıralarında Boca Raton Havaalanı yakınlarında düşmüştü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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