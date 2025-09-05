Florida'daki 'Timsah Alcatraz' Gözaltı Merkezi Faaliyetlerine Devam Edecek

ABD'de Temyiz Mahkemesi, Florida eyaletinde yer alan ve "Timsah Alcatraz (Alligator Alcatraz)" olarak adlandırılan göçmen gözaltı merkezinin "şimdilik" faaliyetlerini sürdürmesine karar verdi.

Timsah Alcatraz gözaltı merkezi, insan haklarının yanı sıra doğal habitata zarar verebileceği endişeleriyle kamuoyunun dikkatlerini üstüne çekmeyi sürdürüyor.

Çevre grupları tarafından başlatılan yasal süreç sonucu, geçen ay gözaltı merkezinin bir kısmının kapatılmasına ilişkin bölge yargıcı tarafından alınan karara Temyiz Mahkemesinden itiraz geldi.

Temyiz Mahkemesinden yapılan açıklamada, söz konusu kararın yürütmesinin "kamu yararı" için geçici olarak durdurulduğu belirtilerek, gözaltı merkezinin "şimdilik" faaliyetlerini sürdüreceğine işaret edildi.

Davacı çevre grupları ise bu kararın doğal yaşam için "çok üzücü" olduğuna işaret ederek, davanın henüz bitmediği mesajını verdi.

Çevre grupları göçmen merkezinden rahatsız

İnsan hakları örgütlerinin yanı sıra "Everglades Dostları" gibi çevre grupları, tesis arazisinin yüzde 96'sının Florida panteri gibi savunmasız türlerin yaşadığı sulak alanlardan oluştuğunu belirterek, projeye karşı yasal süreç başlatmıştı.

Bunun ardından ABD Bölge Yargıcı Kathleen Williams, 23 Ağustos'ta gözaltı merkezinin bir kısmının kapatılması kararını alırken, tesise daha fazla göçmen getirilmesini de yasaklamıştı.

"Timsah Alcatraz" kamuoyunda tepkilere neden olmuştu

Florida'nın doğal yaşam alanı Everglades bölgesinde inşa edilen ve düzensiz göçmenler için 5 bin yatak kapasitesine sahip "Timsah Alcatraz"ın açılışı, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in katılımıyla 1 Temmuz'da yapılmıştı.

Yıllık maliyeti 450 milyon doları bulacak gözaltı tesisinin, "kaçışın neredeyse imkansız" olduğu eski Alcatraz Hapishanesi'ne benzetilmesi, Amerikan medyası ve kamuoyunda eleştirilere yol açmıştı.

Tesisin "Timsah Alcatraz" şeklinde anılması, aşırı güç kullanımı ve cezalandırma yöntemleriyle insan hakları ihlalleri yaşanabileceği endişelerini beraberinde getirmişti.