Haberler

Florida'daki 'Timsah Alcatraz' Gözaltı Merkezi Faaliyetlerine Devam Edecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Temyiz Mahkemesi, Florida'daki göçmen gözaltı merkezi 'Timsah Alcatraz'ın faaliyetlerinin 'şimdilik' devam etmesine karar verdi. Çevre gruplarının itirazları devam ederken, merkezi kapatma kararı, kamu yararı gerekçesiyle durduruldu.

ABD'de Temyiz Mahkemesi, Florida eyaletinde yer alan ve "Timsah Alcatraz (Alligator Alcatraz)" olarak adlandırılan göçmen gözaltı merkezinin "şimdilik" faaliyetlerini sürdürmesine karar verdi.

Timsah Alcatraz gözaltı merkezi, insan haklarının yanı sıra doğal habitata zarar verebileceği endişeleriyle kamuoyunun dikkatlerini üstüne çekmeyi sürdürüyor.

Çevre grupları tarafından başlatılan yasal süreç sonucu, geçen ay gözaltı merkezinin bir kısmının kapatılmasına ilişkin bölge yargıcı tarafından alınan karara Temyiz Mahkemesinden itiraz geldi.

Temyiz Mahkemesinden yapılan açıklamada, söz konusu kararın yürütmesinin "kamu yararı" için geçici olarak durdurulduğu belirtilerek, gözaltı merkezinin "şimdilik" faaliyetlerini sürdüreceğine işaret edildi.

Davacı çevre grupları ise bu kararın doğal yaşam için "çok üzücü" olduğuna işaret ederek, davanın henüz bitmediği mesajını verdi.

Çevre grupları göçmen merkezinden rahatsız

İnsan hakları örgütlerinin yanı sıra "Everglades Dostları" gibi çevre grupları, tesis arazisinin yüzde 96'sının Florida panteri gibi savunmasız türlerin yaşadığı sulak alanlardan oluştuğunu belirterek, projeye karşı yasal süreç başlatmıştı.

Bunun ardından ABD Bölge Yargıcı Kathleen Williams, 23 Ağustos'ta gözaltı merkezinin bir kısmının kapatılması kararını alırken, tesise daha fazla göçmen getirilmesini de yasaklamıştı.

"Timsah Alcatraz" kamuoyunda tepkilere neden olmuştu

Florida'nın doğal yaşam alanı Everglades bölgesinde inşa edilen ve düzensiz göçmenler için 5 bin yatak kapasitesine sahip "Timsah Alcatraz"ın açılışı, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in katılımıyla 1 Temmuz'da yapılmıştı.

Yıllık maliyeti 450 milyon doları bulacak gözaltı tesisinin, "kaçışın neredeyse imkansız" olduğu eski Alcatraz Hapishanesi'ne benzetilmesi, Amerikan medyası ve kamuoyunda eleştirilere yol açmıştı.

Tesisin "Timsah Alcatraz" şeklinde anılması, aşırı güç kullanımı ve cezalandırma yöntemleriyle insan hakları ihlalleri yaşanabileceği endişelerini beraberinde getirmişti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
Kulisler yangın yeri: Gürsel Tekin, il binasına Kaftancıoğlu'yla birlikte gidecek

Canan Kaftancıoğlu iddiası doğruysa ortalık fena karışır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferrari'yi perte çıkartan ustadan yeni skandal! Bu kez aracın boyasını kaldırdı

Ferrari'yi perte çıkartan ustadan yeni skandal! Resmen akıllanmıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.